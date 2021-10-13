Волгоградский боец смешанного стиля Вячеслав Борщев подписал контракт с UFC

Кадр с видео twitter.com/ufc

Знакового события случилось в карьере волгоградского бойца смешанного стиля Вячеслава Борщева. Контракт со спортсменом подписала самая престижная организация в мире по единоборствам. В ночь на 13 октября Вячеслав Борщев выступил на отборочном турнире «Dana White’s Contender Series» в Лас-Вегасе, где во втором раунде отправил в нокаут шотландца Криса Дункана. После победы волгоградца президент UFC Дана Уайт сообщил, что он пополнил состав участников организации.

Уроженцу Волгограда Вячеславу Борщеву 29 лет, он выигрывал чемпионаты мира и Европы по киксбоксингу. В смешанных единоборствах у него в шести поединках 5 побед и одно поражение. Несколько лет волгоградец живет и тренируется в штате Калифорния в США.