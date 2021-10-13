Оставят без света 14 октября жителей трех районов Волгограда

Энергетики будут несколько часов выполнять плановый ремонт электросетей и оборудования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередные отключения электричества из-за плановых ремонтов электросетей в четверг, 14 октября 2021 года, затронут дома трех районов Волгограда. В списке адресов, где не будет света, на этот раз значатся улицы Краснооктябрьского, Кировского и Советского районов, сообщили в компании «Россети Юг». Не смогут пользоваться электроприборами в течение нескольких часов жители и многоэтажек, и частного сектора.

В Советском районе Волгограда 14 октября с 13 до 15 часов отключат свет на Тулака. Обесточат дома на двух улицах: Аджарская, №9 и Тулака, №2-10 и 2/1. С 9.00 до полудня обесточат дома по адресам: улица Владимирская, №53, 64 и 66, Комарова, №75 и Янки Купалы, №60. Весь день, с 9 до 17 часов не будет электричества на улице Краснопресненской, в домах №11-15, и на Петроградской, в домах №2 и 4. Самый продолжительный локальный блэкаут ожидается на четырех улицах: Геологическая, дома №3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 6/2, 15г, Мостового, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 8, 7, в переулке Мостового, в домах №9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23, и на улице Юной, в домах №2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1 и 7/2. Вырубят свет с 8 до 17 часов.

В Кировском районе коммунальных страдальцев будет гораздо меньше. 14 октября обесточат с 13 до 17 часов дома на улицах 64-й Армии, №36-42, 38а, 38б; и Кирова, №140, 140а. Правда, свет там отключат уже не в первый раз.

На Красном отключения тоже пройдут в несколько этапов. С 8.00 до 17.00 оставят без электроэнергии жителей домов на улицах Аграрной, №2-10, 2а, 4а, 6а и Кравченко, №2, 1б, 1в, 230/3, 230/153, 230/144. Чуть меньше – с 9.00 до 17.00 – будут сидеть без света обитатели улиц 1-я Спортивная, 1-19, 19а, 2-16, 2-я Спортивная, 16; Араратская, 15, Богунская, 13/1, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а, 52, 59, 61, 64, 64/1, 68/1, 78б, 80а, Винницкая, 15-41, Житомирская, 1-13, 2-12, 16-38, 42/2, 17-41, 60-64, Качалова, 47-59, 63, 67, 71-75, Летная, 2-28, Черниговская, 2-16, 10а, 1-13, 18/2-42, 18а, 15-37, 58, а также переулков Винницкий, 1-7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11-15, 2-14, 18-24, 30, 30а, 32, 34, Луговой, 1-19, 6-20, 12а и Рабочий, 2-14, 5-11, 17, 18, 42, 65/1. Фонарики пригодятся всем.