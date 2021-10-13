Две новых дороги достраивают в Советском районе Волгограда

Новые дороги должны сдать в конце года. Фото: АВО

В Советском районе Волгограда завершается строительство двух новых дорог. Уже в конце 2021 года автомобилисты смогут проехать по дороге №10 и продолжению улицы Добрушина. Возводят новые проезды в микрорайоне Долина по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Готовность дорог составляет более 80%, сообщили в облстрое.

- Общая протяженность двух новых дорог составляет один километр, в соответствии с контрактами, сдать их в эксплуатацию планируется до конца текущего года, - рассказали в региональном комитете строительства.

На дороге №10 на сегодня уже уложили два слоя асфальта, поставили светофор. Пешеходные дорожки вдоль проезда замостили брусчаткой, а на остановке появился каркас павильона. Сейчас рабочие завершают укладку тактильной плитки. Готовность объекта составляет 94%. Участок дороги по улице Добрушина пока сделали на 80%. Сейчас рабочие укладывают верхний слой покрытия на основном и дублирующих проездах, тротуарах и велосипедной дорожке.

Новый микрорайон в Советском районе – это пример комплексной застройки территорий с развитой инфраструктурой. Помимо десятков тысяч метров нового жилья в Долине возвели школу-тысячник и два детсада, а также пять новых дорог и красивый парк.