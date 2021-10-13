В Волгоградской области 14 октября воздух прогреется выше 20 градусов

В четверг в Волгограде будет тепло и сухо Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области установилась золотая осень, деревья наряжаются в яркие цвета. Настроение волгоградцам добавляет теплая погода, в четверг воздух прогреется выше 20 градусов. 14 октября в регионе ожидается переменная облачность, местами по области пройдут небольшие дожди, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. В Волгограде осадков не предвидится. Юго-восточный ветер подует со скоростью 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 14-19 м/с.

По области ближайшей ночью температура воздуха будет +5...+10º, днем +13...+18°, местами до +21º. В Волгограде в ночь со среды на четверг +8...+10°, завтра днем +19...+21°.