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Общество13 октября 2021 16:37

В Волгоградской области 14 октября воздух прогреется выше 20 градусов

Синоптики обещают 14 октября в Волгограде и области теплую, но местами дождливую погоду
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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В четверг в Волгограде будет тепло и сухо

В четверг в Волгограде будет тепло и сухо

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области установилась золотая осень, деревья наряжаются в яркие цвета. Настроение волгоградцам добавляет теплая погода, в четверг воздух прогреется выше 20 градусов. 14 октября в регионе ожидается переменная облачность, местами по области пройдут небольшие дожди, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. В Волгограде осадков не предвидится. Юго-восточный ветер подует со скоростью 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 14-19 м/с.

По области ближайшей ночью температура воздуха будет +5...+10º, днем +13...+18°, местами до +21º. В Волгограде в ночь со среды на четверг +8...+10°, завтра днем +19...+21°.