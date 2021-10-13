«За 2 года не заболел, значит и дальше пронесет»: бизнесмен рассказал, почему в Волгограде низкий процент вакцинированных от ковида

Волгоградцы перестали бояться пандемию, поэтому неохотно вакцинируются от ковида, считает бизнесмен Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградская область далека от коллективного иммунитета к коронавирусу, вакцинация среди жителей снизилась. Зато ежедневно обновляются антирекорды по заболеваемости, высокие цифры по смертности от ковида. Бизнесмен, член общественной палаты региона Вячеслав Черепахин считает, что волгоградцы привыкли к страшным реалиям пандемии и к тому, что она продлится еще 1-2 года. Свое мнение предприниматель опубликовал в личном телеграм-канале.

- Шутки про 5G и чипирование уже обросли мхом, правда, антиваксеры никуда не делись и «на зло дедушке» готовы отморозить не только уши, но и жизнь, - написал Вячеслав Черепахин.

Общественник сравнил привыкание к ужасам коронавируса к тому, как парашютисты привыкают к страху перед прыжками. И самое страшное здесь – привычка к боязни, с которой приходят пренебрежение, ведущее к трагедии.

- На днях, я услышал от знакомого, отказывающегося от прививки, что «за два года не заболел, значит и дальше пронесет». А вот если бы он учил основы теории вероятности, то прям сразу бы ломанулся на прививку. Потому что, долгое ожидание означает большую вероятность наступления события, - отметил член общественной палаты.

Сам Вячеслав Черепахин сообщил, что уже вакцинировался от ковида, а зимой пройдет процедуру снова.

- Мне хватает цифры 1,97%. Ровно столько в волгоградских ковидных госпиталях лежат привитых. Меня это убеждает. И раз я не хочу стать обузой своим родным, то после Нового года пойду кольнусь каким-нибудь лайтом, или что там к этому времени будет, - добавил бизнесмен.