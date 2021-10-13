Мост через Волгу закроют на три ночи в Волгограде

Движение на мосту перекроют на 15 часов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В конце октября в Волгограде на три ночи остановят движение транспорта на танцующем мосту через Волгу, пока там будут проводить профилактические работы. Перекроют дорогу на мостовом переходе 27, 28 и 29 октября 2021 года начиная с 0.00 до 5.00 часов, сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

В эти три ночи на мосту, который танцевал сразу после его открытия в 2009 году, обследуют опоры и целостность скользящих элементов. Кроме того, сделают протяжку высокопрочных болтов, чтобы мост через Волгу вновь не стал героем новостей.

Пока мост через Волгу будет закрыт, у автомобилистов останется одна альтернатива – проехать через плотину Волжской ГЭС. Там тоже подходит к концу ремонт, но движение уже открыли в полном объеме. Автомобилистов и грузоперевозчиков просят заранее планировать маршруты передвижения между Волгоградом и Заволжьем.