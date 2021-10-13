В Волгограде восстановили фюзеляж самолета «МиГ-21»

Скоро за состояние памятника «МиГ-21» на Каче можно будет не краснеть. Облезлый и осыпающийся монумент наконец-то привели в порядок. Сейчас подрядчик, которого наняли городские власти, завершает восстановление фюзеляжа и элементов вооружения самолета. Его осталось покрасить, после чего рабочие займутся облицовкой постамента мраморной плиткой.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, работы еще много, нужно будет привести в порядок ступени и стелу памятника. В конце работы на место вернут все таблички. Еще 5 лет после завершения работать за состояние монумента будет отвечать подрядчик. В случае, если ремонт был некачественный и появятся недочеты, устранять их будет компания, занимавшаяся реставрацией.