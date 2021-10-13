У волгоградского фермера нашли больных лейкозом коров, которых не изолировали от стада

В подсобном хозяйстве Волгоградской области фермер держал коров больных лейкозом с другими животными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двух коров, заражённых лейкозом, обнаружили специалисты Россельхознадзора в подсобном хозяйстве Волгоградской области. Фермер из села Валуевка Старополтавского района не изолировал опасных животных от остального стада. Владелец хозяйства нарушил закон о профилактике опасного онкозаболевания у скота.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, нарушение ветеринарного законодательства в Старополтавском районе они выявили после проверки. Специалисты обнаружили, что две коровы, которые положительно реагировали на лейкоз, содержатся вместе с остальным стадом. Дело в том, что таких животных необходимо изолировать и проводить клинико-гематологические исследования для уточнения диагноза. Это онкологическое заболевание у зверей вызывает вирус лейкоза крупного рогатого скота. Заражённый скот может передать его другим животным с кровью, молоком, молозивом, слюной. По данным из открытых источников, молоко больных коров содержит канцерогенные вещества, которые могут запустить опухолевый процесс у человека.

За нарушение ветеринарного законодательства фермера из села Валуевка Старополтавского района Волгоградской области оштрафовали и выдали предписание об устранении нарушений.