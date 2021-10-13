В Волгограде троих детей сбила машина, еще двое покалечились на скутере

Пятеро несовершеннолетних попали в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник в Волгограде и Волжском в ДТП попали сразу несколько детей. В Ворошиловском районе в 8.30 утра водитель «Лады Ларгус» сбил 8-летнего пешехода возле дома №142 на Елецкой. Мальчик переходил дорогу в зоне видимости пешехода перехода, но 58-летний водитель его не заметил. Ребенок попал в больницу.

В Волжском попал под машину 10-летний мальчик. Он пересекал проезжую часть на самокате, и 20-летний водитель «Киа» его увидел слишком поздно. Школьника увезли в больницу с травмами. Еще одного юного пешехода сбили в 9 часов вечера на улице Качинцев в Волгограде. 11-летний мальчик переходил дорогу на «зеленый», но 37-летний водитель «Рено» не пропустил его на пешеходном переходе. Мальчика госпитализировали.

А на улице Батумской в этом же районе в ДТП попали двое подростков на скутере. 16-летний юноша решил прокатить на «Ирбисе» без номеров свою 15-летнюю подругу. Ребят сбила 37-летняя женщина на «Рено Сандеро». Она не пропустила мопед во время поворота. «Скорая» увезла в больницу у водителя скутера, и его пассажирку.