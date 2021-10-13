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Происшествия13 октября 2021 11:35

Житель Волжского оказался в больнице после поездки на автобусе

Мужчина упал после того, как ему зажало руку дверью
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Автобус прищемил пассажиру руку, после чего он упал.

Автобус прищемил пассажиру руку, после чего он упал.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

39-летний житель Волжского оказался в больнице после поездки на городском автобусе. Случилось это во вторник в 09.45 на улице Логинова, когда общественный транспорт отходил от остановки. 46-летний водитель не увидел, что одному из пассажиров зажало руку дверью "Волжанина", и он тронулся с места. Мужчина при этом еще и упал.

На место пришлось вызывать бригаду медиков. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, пассажира автобуса доставили в больницу.