Главврачом Палласовской ЦРБ назначен психиатр Станислав Баканов

Станислав Баканов. Фото: облздрав

В центральной районной больнице Палласовского района с 12 октября новый главный врач. Руководить Палласовской ЦРБ будет врач психиатр Станислав Баканов, который до этого работал заведующим отделением в Волгоградской областной психиатрической больнице №2, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

- Кандидатура Станислава Баканова рекомендована по итогам заседания экспертного совета по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области, - сообщили в облздраве.

Станислав Баканов в системе здравоохранения работает боле двадцати лет. Последние 14 лет выпускник ВолгГМУ трудился в психиатрической больнице №2, где прошел путь от интерна до заведующего мужским общепсихиатрическим отделением. Медицина для него - дело семейное. Его отец, Михаил Баканов, с 2017 года главный внештатный специалист психиатр облздрава.