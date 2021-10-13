Под Волгоградом полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить опасную иномарку

Водитель на черном "Пежо" вел себя неадекватно. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Происшествие случилось накануне на трассе Москва – Волгоград. Обошлось без пострадавших, хотя все могло закончиться очень плохо. К инспекторам ДПС, дежурившим на трассе «Каспий» в Иловлинском районе, обратились проезжавшие мимо водители с просьбой остановить иномарку, которая создает угрозу другим участникам дорожного движения. Водитель грубо нарушал правила и легко мог отправить кого-то на тот свет. Своим черным "Пежо" он управлял как Даниэль в фильмах "Такси" Люка Бессона. Опасные маневры, развороты и проезд по встречке - сотрудники ДПС поняли, что опасное авто надо срочно остановить. Они отправились догонять его на патрульном автомобиле, но лихач игнорировал все требования остановиться, подрезал машину ДПС, пытаясь отправить патрульку в ограждение на трассе.

Погоня, преследование могли бы продолжаться еще долго, но впереди был населенный пункт, и сотрудники решили стрелять, чтобы неадекватный водитель не натворил бед в поселке. Сначала предупредительно в воздух, потом по колесам. Только так они смогли остановить опасную иномарку.

- За рулём находился 34-летний житель Клетского района с внешними признаками алкогольного опьянения, он задержан, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчина отказался от медосвидетельствования, но от ответственности его это не избавит. На него составили сразу три протокола. Скорее всего, за руль он теперь сядет очень нескоро.