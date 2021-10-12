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Происшествия12 октября 2021 17:53

В Волгограде арестовали мужчину, который стрелял из ружья в шумных подростков

Волгоградец взбесился, что школьники громко разговаривали возле его дома
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Подозреваемый настаивал на домашнем аресте вместо заключения под стражу

Подозреваемый настаивал на домашнем аресте вместо заключения под стражу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснооктябрьский районный отправил в СИЗО волгоградца, которого подозревают в стрельбе в 14-летних школьников из ружья. 6 октября 53-летний мужчина взбесился, что двое подростков громко разговаривали возле его дома. Он вышел на улицу и ударил одного из них кулаком в лицо. Ребята стали возмущаться поведением мужчины, после чего он вернулся в дом и взял ружье. Школьники, увидев оружие, стали убегать. В это время им навстречу шли еще двое друзей-сверстников. В этот момент волгоградец начал стрелять и ранил одного мальчика в голень, бедро и стопу, рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

После стрельбы недовольный шумом ребят мужчина скрылся. Раненного подростка увезли в больницу, где ему оказали необходимую помощь. На следующий день после случившегося предполагаемого преступника задержали. Следователь обратился в суд с ходатайством о заключении волгоградца под стражу, подозреваемый и его адвокат настаивали на домашнем аресте. По решению суда мужчина будет находиться в СИЗО до 7 декабря. Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.