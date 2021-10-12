Жителей аварийных домов переселят досрочно в трех районах Волгоградской области

Старые дома пойдут под снос. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

До конца 2021 года полностью досрочно расселят аварийные дома в трех сельских поселениях Даниловского, Иловлинского и Котовского районов Волгоградской области. Новое жилье вместо развалюх смогут купить жители Березовского, Трехостровского и Купцовского поселений, сообщили в облстрое. Уже подписаны шесть соглашений с собственниками об изъятии аварийных «квадратных метров» с выплатой компенсации. Их ветхие дома пойдут под снос.

- Общая площадь жилых помещений составляет более 800 квадратных метров, в них проживают порядка 40 семей, - сообщили в областном комитете строительства.

Расселить жителей аварийных домов, которые признали таковыми до 2017 года, должны в 2024 году. В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» должны обеспечить нормальными квартирами 1470 человек, проживающих на 26,5 тысячи аварийных квадратных метров. На сегодня новые квартиры или выплаты уже получил 771 человек.