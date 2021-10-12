Суд запретил ставить вышку сотовой связи в СНТ под Волгоградом

Суд города Волжского по заявлению прокуратуры признал незаконным использование садоводческого участка для установки вышки сотовой связи. На размещение оборудования на дачах пожаловались жители СНТ «Мичуринец», сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Во время проверки выяснилось, что оператор связи в начале 2021 года купил участок в СНТ «Мичуринец». Единственный вид использования, который там разрешен, – «земли под садоводство». Но в мае Росреестр изменил его по заявлению компании на земли «под садоводство и связь». После на дачном участке началось строительство вышки сотовой связи.

- Однако изменение вида разрешенного использования отдельных садовых земельных участков с 1 января 2019 года не допускается. Поэтому прокуратура Волжского обратилась в суд, - рассказали в областной прокуратуре.

Решение суда еще могут оспорить, в законную силу оно пока не вступило.