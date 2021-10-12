Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 17:28

Суд запретил ставить вышку сотовой связи в СНТ под Волгоградом

Волжский суд признал незаконным использование садоводческого участка
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Суд города Волжского по заявлению прокуратуры признал незаконным использование садоводческого участка для установки вышки сотовой связи. На размещение оборудования на дачах пожаловались жители СНТ «Мичуринец», сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Во время проверки выяснилось, что оператор связи в начале 2021 года купил участок в СНТ «Мичуринец». Единственный вид использования, который там разрешен, – «земли под садоводство». Но в мае Росреестр изменил его по заявлению компании на земли «под садоводство и связь». После на дачном участке началось строительство вышки сотовой связи.

- Однако изменение вида разрешенного использования отдельных садовых земельных участков с 1 января 2019 года не допускается. Поэтому прокуратура Волжского обратилась в суд, - рассказали в областной прокуратуре.

Решение суда еще могут оспорить, в законную силу оно пока не вступило.