МБУ «Северное» в Волгограде оштрафовали за неправильное хранение лекарств и трупов собак

Волгоградское муниципальное бюджетное учреждение «Северное» поймали на неправильном хранении ветеринарных лекарств и трупов животных. Россельхознадзор проверил деятельность предприятия накануне. По итогу инспекции МБУ выписали штраф.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, инспекторы выяснили, что юрлицо хранит ветеринарные препараты с явными нарушениями: в помещении с лекарствами была температура 26,8°С вместо положенной 20±2°С. Также в специальной комнате для содержания биоотходов была морозильная камера с трупами собак, но там не были установлены термометры. Кроме того, специалисты Россельхознадзора установили, что в учетных карточках на собак не прописали информацию о падеже, поэтому нет возможности установить сроки и режимы хранения биоотходов.

За нарушения ветеринарного законодательства МБУ «Северное» привлекли к административной ответственности и выписали штраф.