Отключат свет 13 октября в трех районах Волгограда

Без электричества оставят дома на 9 улицах. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Очередные отключения электричества в Волгограде запланированы из-за ремонта на городских электросетях в среду, 13 октября 2021 года. Локальный блэкаут в этот день ожидает жителей девяти улиц в трех районах города - Красноармейском, Кировском и Ворошиловском, сообщили в электросетевой компании.

В Ворошиловском районе 13 октября 2021 обесточат дома на улице Пугачевской, дома №9-13, 9а, 11а и 11б. Света не будет с 9 до 17 часов. Менее продолжительными будут страдания жителей Красноармейского района, где света не будет с 9 до 12 часов на трех улицах: Гремяченская, №3, 5, Саушинская, №2, 6, 12-16, Удмуртская, №1-9. С 13.00 до 17.00 отключат свет на улице 50 лет Октября, в домах №17, 25, 27 и на улице Фадеева, №41, 41а, 43, 45, 49-55, 59. Для многих жителей района это будут уже не первые отключения.

И в Кировском районе в среду не смогут воспользоваться электроприборами и достанут фонарики вечером жители улицы 64-й Армии, домов №36-42, 38а, 38б и улицы Кирова, домов №140 и 140а. Света не будет с 13 до 17 часов. А в поселке Веселая Балка, в домах №26-32, 27-41, 36-42 и 64а электроэнергию вырубят с 9 утра до полудня.