Волгоградский акушер-гинеколог рассказал, как коронавирус у беременных сказывается на родах и развитии ребенка

Беременные являются уязвимой категорией граждан при заболевании коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус остается смертельной болезнью для людей всех возрастов. В особой группе уязвимости находятся беременные женщины. Вирус грозит не только ей, но еще и не рожденному ребенку. Беременность ослабляет защитные силы организма будущей мамы и плода, рассказал заместитель главного врача Волгоградского областного клинического перинатального центра №2, врач-акушер-гинеколог Роман Дронов.

- К сожалению, на сегодняшний момент этиотропная терапия коронавируса при беременности не разработана. Повреждения и травмы, которые наносит коронавирусная инфекция, скажутся как на развитии ребенка, так и на процесс родов и выхаживания новорожденного. Если болеет мама, мы вынуждены разлучать и нарушать естественное развитие младенца. Поэтому наша надежда на сохранение жизни ребенка и беременной на профилактику путем вакцинации, - заявил Роман Дронов.

Он также отметил, что лечение беременных с коронавирусом отличается, чтобы не навредить женщине и плоду.

- Часть мероприятий, которые проводят при лечении коронавируса, при наличии беременности не применимы. Часть лекарств токсичны для плода. Эта группа населения лечится гораздо сложнее, а потери мы умножаем на 2, потому что теряем и маму, и ребенка, - добавил заместитель главного врача перинатального центра №2.

Роман Дронов рассказал, что вакцинация поможет уберечь беременных от тяжелых последствий, которые могут грозить при заболевании.

- На сегодняшний момент приобретает большую важность вакцинация если не беременной, хотя она уже разрешена, то ближайшего окружения. Это родственники, родители, бабушки, дедушки, мужья, братья, которые находятся в непосредственном контакте и могут являться источником переноса инфекции. Но и сами беременные, которые вакцинируются, легче переносят болезнь, - подчеркнул врач-акушер-гинеколог.