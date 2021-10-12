Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 октября 2021 14:37

Волгоградскую область накроет дымом из-за пожаров в соседних регионах

Региональное МЧС просит жителей защищать органы дыхания
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Волгоградцев предупреждают о смоге после пожаров в других регионах.

Волгоградцев предупреждают о смоге после пожаров в других регионах.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Несмотря на осеннюю прохладу, в некоторых регионах России продолжают бушевать природные пожары. Сейчас возгорания фиксируют на границе Астраханской области и Республики Казахстан. Смог от пожаров может прийти и в Волгоградскую область.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Волгоградской области, шлейф от природных пожаров на границе Казахстана и Астраханской области может распространиться и на наш регион из-за усиления юго-восточного ветра. Дым окутает Волгоградскую область начиная с восточных и центральных районов.

Поэтому в Главке МЧС просят жителей Волгоградской области соблюдать элементарные меры безопасности и защиты органов дыхания.