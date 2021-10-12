Всего две не ковидные больницы остались в Волгограде

В больницы забирают только тяжелых ковидных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Волгоградской области на сегодня развернуто 30 инфекционных госпиталей. Количество мест для пациентов с коронавирусом и пневмонией увеличили до 7228. В регионе осталось всего две больницы, где оказывают экстренную и плановую помощь, рассказал на брифинге оперативного штаба зампред комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

- Что мы факту сейчас имеем: переполненный роддом для ковидных беременных, всего лишь два многопрофильных стационара, которые остались у нас для экстренной медпомощи и плановой. Про плановую я говорю условно, потому что она фактически отсрочена, потому что количество коек сведено до минимума. А люди у нас продолжают болеть и другими заболеваниями кроме коронавирусной инфекции. Хронические заболевания тоже нужно лечить в стационарах, но люди себе зачастую не могут себе этого позволить, потому что коек у нас мало. Это сахарный диабет, и все то, что требует корректировки в условиях стационара, - заявил Николай Алимов.

Не отдали под коронавирус в Волгограде только областную больницу №1 и больницу скорой медицинской помощи №25. Часть отделений продолжает работать по основному профилю в ЦРБ региона. При этом на сегодня в Волгограде и области снова два антирекорда: 373 заразившихся коронавирусом и 647 госпитализированных волгоградцев.

- Выписка тоже у нас огромная, оборот стационаров вырос, мы пытаемся обеспечить всех местами своевременно. Очевидно, что каждый для себя выбор должен сделать в пользу вакцинации. Привиться и жить дальше, - отметил зампред облздрава.