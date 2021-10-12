Адвокат обвиняемого в убийстве иностранного студента в Волгограде просит смягчить наказание

Сторона защиты обвиняемого в убийстве 17-летнего иностранного студента просит смягчить наказание. Фото: Облсуд

В Волгоградском областном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве студента из Азербайджана. 5 октября в прениях выступила сторона обвинения, сегодня свою позицию озвучила защита В.Н. Васильева. Адвокат подсудимого просит прекратить уголовное дело по статье за хранение огнестрельного оружия из-за «отсутствия состава преступления». По другим пунктам – убийству и незаконному изготовлению оружия – защита просит учесть некие «смягчающие обстоятельства».

Согласно материалам объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, адвокат просила смягчить наказание исходя из того, что В.Н. Васильев публично попросил прощение у матери убитого им 17-летнего парня, частично возместил моральный вред, активно способствовал раскрытию преступления. А также учесть то, что обвиняемый сознался в совершенном убийстве, как своей семье, так и суду и раскаялся.

Следующее судебное заседание назначено на 26 октября в 14 часов. На нём подсудимый выступит с последним словом.

Напомним, прокурор просит для обвиняемого в убийстве 17-летнего иностранного студента 20 лет колонии строгого режима, ограничение свободы на 1,5 года (после отбывания основного срока) и штраф в 150 тысяч рублей. Гособвинитель отказался от статьи за приобретение и перевозку В.Н. Васильевым огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору. Также подсудимому не вменяют незаконное приобретение, хранение и перевозку взрывчатых веществ «в связи с малозначительностью деяния, не представляющего общественной опасности». Но адвокат потерпевшей стороны требовал более жёсткого наказания – пожизненного заключения и компенсации в 2 миллиона рублей.