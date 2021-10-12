Волгоградская «скорая» выезжает на вызовы 2500 раз в сутки

Врачи скорой работают на пределе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нагрузка на «скорую помощь» за время пандемии коронавируса в Волгоградской области выросла почти в три раза. На «круглом столе» в облдуме главный врач станции скорой медицинской помощи Олег Ярыгин заявил, что сегодня волгоградцы вызывают скорую 2,5 тысячи раз в сутки. Раньше в службу поступало в среднем 900 вызовов.

- Люди вынуждены работать без отдыха и перерывов на обед, - отметил Олег Ярыгин.

Выросла нагрузка и на ковидные госпитали. Поток пациентов растет. Медперсонал работает на пределе.

- Сейчас у нас в стационаре - 439 пациентов, из них 315 находятся на кислороде. Среднесуточное потребление жидкого кислорода составляет 8 тонн, - поделился главврач больницы №15 Анатолий Калмыков.

По данным облздрава, на сегодня в ковидных госпиталях проходит лечение 6650 пациентов, из них 392 человека в тяжелом состоянии в реанимации.