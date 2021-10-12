Кандидатов на пост мэра Волгограда отберет комиссия из десяти человек

Комиссия отберет кандидатов на пост главы Волгограда. Фото: Администрация Волгограда.

В Волгограде определили состав комиссии по отбору кандидатов на должность мэра. Этот пост стал вакантным после перехода Виталия Лихачева в Государственную думу. В соответствии с законом, участников комиссии утверждает Волгоградская гордума и губернатор региона. Ранее городской парламент включил в нее почетного гражданина города-героя Волгограда Александра Струкова, председателя Контрольно-счетной палаты Волгограда Александра Мордвинцева, члена Общественной палаты Волгограда Оксану Муртазаеву, консультант-юрисконсульта правового отдела Волгоградской городской Думы Светлану Денисову, председателя Волгоградского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрея Удахина.

Еще пятерых членов комиссии утвердил Андрей Бочаров, рассказали «КП-Волгоград» в администрации области. Среди них председатель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе, председатель регионального комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Михаил Битюцкий, председатель комитета Волгоградской областной думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Михаил Струк, начальник государственно-правового управления аппарата губернатора Роман Левкин, председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области» Юрий Хорошеньков.

В течение трех дней комиссия определит председателя, после этого претенденты на должность мэра Волгограда смогут вносить свои кандидатуры на рассмотрение. По итогам конкурса комиссия направит свои предложения в гордуму. Депутаты Волгограда не менее чем двумя третями голосов изберут главу города из представленных кандидатов.

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