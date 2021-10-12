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Происшествия12 октября 2021 12:30

8-летний мальчик сломал свод черепа при падении в овраг под Волгоградом

Школьника положили в реанимацию больницы №7 областного центра
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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8-летний мальчик попал в реанимацию после падения в овраг в Камышине. Фото: АВО

8-летний мальчик попал в реанимацию после падения в овраг в Камышине. Фото: АВО

Новое происшествие с ребёнком произошло накануне под Волгоградом. Сегодня, 12 октября, стало известно об упавшем в овраг 8-летнем камышанине. Мальчика с тяжёлыми травмами отвезли в городскую больницу, где выяснили, что у ребёнка сломан свод черепа. Сейчас школьник в тяжёлом состоянии в реанимации больницы №7 Волгограда.

Из Камышина 8-летнего мальчика с тяжёлой травмой головы решили перевезти в Волгоград на вертолёте санавиации. В облздраве сообщили, что школьник в реанимации больницы №7 с диагнозом «перелом свода черепа». Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.