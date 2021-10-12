Три человека пострадали в авариях по вине нетрезвых водителей в Волгограде

33-летняя волгоградца отказалась проходить медосвидетельствование после того, как спровоцировала аварию из трех машин в Кировском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вчера, 11 октября, около 4 часов вечера в Кировском районе Волгограда женщина-водитель в состоянии опьянения спровоцировала аварию. 33-летняя автоледи за рулём «Опель Корса» ехала по улице Песчаная со стороны Тополевой в направлении Чекалина. Возле одного из домов въехала в остановившуюся впереди «Тойоту Камри» 28-летнего водителя. От удара эта иномарка врезалась в «Камаз» под управлением 47-летнего водителя. Госпитализация потребовалась невиновному в аварии водителю «Тойоты». Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, виновница ДТП отказалась от медицинского освидетельствования.

Около 22 часов в Советском районе нетрезвый водитель устроил ДТП с тремя машинами. 51-летний волгоградец ехал в состоянии опьянения на «Фольксваген Поло» по улице Электролесовской с Краснопресненской в сторону Автомобилистов. Водитель врезался на стоявший автомобиль «Лада Гранта» 38-летнего мужчины. От удара отечественную машину отбросило на стоявшую впереди «Ладу Калину». После аварии 27-летнего и 26-летнюю пассажиров «Лады Гранты» с травмами увезли в больницу.