«Ротор» пожаловался на судейство в РФС

Игорь Школик был удален в матче с "Торпедо". Фото: СК "Ротор".

«Ротор» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза с просьбой оценить работу арбитров. Волгоградский клуб был не согласен с решением рефери Артема Любимова в игре 15-го тура ФНЛ с «Торпедо». На третьей добавленной минуте судья показал вторую желтую карточку полузащитнику «Ротора» Игорю Школику за падение в чужой штрафной. По мнению сине-голубых, в этом эпизоде симуляции со стороны футболиста не было.

В ЭСК посчитали, что главный арбитр встречи правильно показал вторую желтую Школику. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе РФС, решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Ротора» преувеличивает последствия контакта с соперником с целью получить незаслуженное преимущество. Напомним, матч с «Торпедо» на «Волгоград Арене» завершился со счетом 1:1.

Но не только «Ротор» недоволен судейством. «Краснодар-2» обратился в РФС по поводу решения Константина Аверьянова не назначать в ворота волгоградской команды пенальти на 19-й минуте игры 14-го тура. ЭСК определила, что судья принял верное решение, фола в эпизоде не было.