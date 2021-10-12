Более 4 тысяч волгоградцев позвонили в колл-центр при облздраве

Каждый день звонки принимают около 20 медиков. Фото: АВО

За неполные три месяца в колл-центр областного комитета здравоохранения поступило более четырех тысяч звонков от волгоградцев. Среди вопросов, которые больше всего беспокоят жителей региона, обеспечение лекарствами, получение качественной медпомощи в период пандемии коронавируса, вакцинация от коронавируса и гриппа, а также информации о работе поликлиник и больниц. Организацию работы колл-центра облздрава 12 октября оценил губернатор Андрей Бочаров.

- Здесь задействованы подготовленные специалисты - психологи и врачи, что обеспечивает возможность профессионально отвечать на вопросы и оказывать помощь и поддержку людям, - отметил глава региона.

Позвонить в колл-центр облздрава можно по номеру 8(8442) 32-61-67 с 9 до 18 часов в будние дни. Каждый день здесь дежурят около 20 медиков, среди которых обязательно есть эксперты, заместители главврачей. Как отмечают в комитете здравоохранения, ответы на большую часть вопросов волгоградцы получают сразу, часть обращений направляют непосредственно в медицинские организации. Нередко приходится медикам развенчивать мифы и слухи о вакцинации от коронавируса и гриппа.

Звонков действительно много, поэтому учтите, что не у всех получится дозвониться сразу.