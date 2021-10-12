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Недвижимость12 октября 2021 10:57

На улице Ангарской в Волгограде временно изменят схему движения

Проезд в Дзержинском районе перекроют на время ремонта
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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Движение на улице Ангарской перекроют на две ночи подряд в Волгограде. Там идут работы по переносу инженерных сетей. Таким образом, проезд в Дзержинском районе будет не доступен для водителей с 9 вечера вторника до 6 утра среды и с 21 часа 13 октября до 6:00 14 октября.

Как сообщили в мэрии Волгограда, схема проезда меняется на отрезке от улицы ул. Римского-Корсакова до Третьей Продольной. Для удобства горожан рабочие будут переносить инженерные коммуникации ночью. Напомним, на Ангарской в Дзержинском районе продолжается реконструкция улицы, там расширяют проезжую часть до четырех полос и обновляют разворотное трамвайное кольцо.