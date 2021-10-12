В Волгограде задержали телефонных мошенников

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде полицейские вместе с росгвардейцами задержали подозреваемых в покушение на мошенничества. Трое мужчин и одна женщина организовали группу, которая пыталась обманным путем по телефону красть деньги у коммерческих организаций. Преступники находили в интернете контакты и данные руководителей различных фирм, они звонили в компании и представлялись их начальниками. Телефонные мошенники говорили о необходимости срочно передать деньги из кассы. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, введенные в заблуждение работники, думая, что общаются с руководителем, выполняли указания злоумышленников.

Подозреваемые присылали в организации курьера, который забирал деньги и должен был переводить их на счета. Однако до этого дело не дошло, преступников раскусили. Их задержали по местам жительства. Во время обысков были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты. Известно, мошенники звонили в фирмы Пермского края, Екатеринбурга и Самарской области.

На подозреваемых возбудили уголовное дело по трем эпизодам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Мужчин заключили под стражу, женщине избрали меру в виде обязательства о явке. Устанавливаются все эпизоды преступления.