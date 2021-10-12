Аллерголог-иммунолог рассказала, почему непривитые от ковида пожилые волгоградцы должны сидеть на самоизоляции

Самоизоляция не распространяется на вакцинированных пожилых волгоградцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 12 октября в Волгоградской области начали действовать новые ограничения по коронавирусу, введенные постановлением губернатора. С сегодняшнего дня должны соблюдать режим самоизоляции непривытые жители старше 65-ти лет и волгоградцы с хроническими заболеваниями. Такое решение назвала оправданным главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 2 Анна Панина.

- Пациенты старшей возрастной группы (65+) в большинстве своем являются коморбидными, то есть имеют несколько хронических заболеваний. Наличие хронических заболеваний, характерных для людей старшего возраста (таких, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов), резко повышает вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции (особенно у непривитых), - отметила Анна Панина.

Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог рассказала, что у пожилых людей часто имеются заболевания суставов, крови. Также они принимают лекарства, которые могут подавлять иммунную систему, например, противоопухолевые препараты. Все это может привести к слабому иммунному ответу на попадание в организм ковида, что представляет серьезный вред для здоровья человека. Анна Панина добавила, что самоизоляция вводится для невакцинированных пожилых граждан, чтобы они не смогли заразиться при посещении мест скопления людей.

- В бассейнах, спортивных залах, местах общественного питания люди находятся без средств индивидуальной защиты. Следовательно, отсутствует механический защитный барьер. Люди, не имеющие иммунной защиты, с гораздо большей степенью вероятности могут являться либо бессимптомными носителями, либо больными в инкубационном периоде.