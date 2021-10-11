Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП на дороге в аэропорт Волгограда

Volkswagen превратился в груду металла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария произошла около шести часов вечера 11 октября на шоссе Авиаторов. На дороге в аэропорт столкнулись четыре иномарки. Renault Logan вылетел на встречку и врезался в Volkswagen с иностранными номерами. От сильного удара тот отлетел и столкнулся с машиной Яндекс Такси. Volkswagen буквально превратился в груду металла. В ДТП погиб водитель этого автомобиля, а четверых его пассажиров увезли в больницу. Травмы получили двое детей и двое взрослых, сообщили в региональном главке МВД.

- Пассажиры автомобиля Volkswagen, двое взрослых 1984 и 1977 года рождения, а также двое детей 15 и 16 лет, доставлены в больницу, - рассказали в полиции.

По предварительным данным, около 17.45 автомобили Lada Kalina и Renault Logan двигались из города в сторону Гумрака. Отечественная легковушка начала перестраиваться справа в левый ряд, отчего Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся со стороны аэропорта автомобилем Volkswagen. От удара машину отбросило на еще один Renault Logan – машину Яндекс Такси.