В Волгограде УК «Покровъ» оштрафовали на 250 тысяч за затопленный подвал

Подвал не должен быть залит водой и завален мусором. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде управляющая компания УО «Покровъ» заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей за затопленный подвал многоквартирного дома, что является нарушением лицензионных требований. Коммунальщики пытались оспорить наказание сначала в Арбитражном суде Волгоградской области, затем в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Но обе инстанции встали на сторону Госжилнадзора, сообщили в инспекции.

- Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, а жалобу управляющей организации - без удовлетворения, - рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве.

УК «Покровъ» управляет многоквартирным домом №4 на улице Шауляйской с января 2021 года. По жалобе жильцов в феврале инспекторы Госжилнадзора нагрянули с внеплановой проверкой и обнаружили, что подвал в месте расположения общедомовых коммуникаций затоплен. За это коммунальщикам и выписали штраф в размере 250тысяч рублей, так как их работа – содержать общее имущество в порядке.