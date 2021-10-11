В пяти районах Волгограда отключат свет 12 октября

Электричества не будет до самого вечера. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде во вторник энергетики продолжат плановые ремонты на электросетях, а горожанам снова придется прожить день без света и возможности включить электроприборы. Обесточат дома 12 октября 2021 на улицах Краснооктябрьского, Ворошиловского, Советского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда, сообщили в электросетевой компании.

На Красном 12 октября оставят без света жителей двух улиц: Аграрной, дома №2-10, 2а, 4а и 6а и Кравченко, дома №2, 1б, 1в, 230/3, 230/153 и 230/144. Отключат электричество с 9 до 17 часов, так же как и в Кировском районе на улицах: Алычевая, №1-17, 2-12, Абрикосовая, №7-25, Гранатовая, №1-23, 2-42 и Рудная, №8-28.

В Ворошиловском отключения электроэнергии пройдут в два этапа. Сначала с 9 до 17 часов обесточат дома №47, 49, 51, 49а и 51а на улице Козловской, а с 13 до 17 часов света не будет на улицах: Базисная, №115-117, 115а, Нагорная, №139-151, 118-126, 129, 100, 101, 297, 298, 132 и 134, Ойротская, №184 и Орская, дома №252, 261а, 300. В Красноармейском районе во вторник локальный блэкаут объявят с 9 утра до 17.00 для жителей домов на двух улицах: Фадеева, №41, 43, 41а, 49 и Садовая, №5, 6, 7, 8.

И дольше всего – с 8.00 до 17.00 – не будет света у жителей Советского района Волгограда, затронут отключения 12 октября следующие дома: улица Геологическая, №3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 6/2, 15г, переулок Мостового, №9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23, улица Юная, дома №2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, улица Мостового, №2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 8 и 7.