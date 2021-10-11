2-летний мальчик, упавший в искусственный водоём под Волгоградом, скончался в больнице

2-летний мальчик, которого спасали врачи после утопления в искусственном водоёме под Волгоградом, скончался в реанимации. Фото: СУ СК России по Волгоградской области

2-летний мальчик, который 10 октября упал в искусственный водоём во дворе частного дома в Краснослободске Волгоградской области, сегодня умер в реанимации. О ЧП с утоплением ребенка стало известно в понедельник. Маленького пациента из Среднеахтубинского района положили в реанимацию волгоградской больницы №7. Его состояние характеризовали как крайне тяжелое.

В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали, что 2-летнего малыша положили в реанимационное отделении больницы №7 с диагнозом «утопление в пресной воде». Врачи сутки пытались спасти ребенка, но несмотря на все усилия мальчик скончался.

В Следственном комитете Волгоградской области проверят обстоятельства гибели мальчика в Краснослободске.