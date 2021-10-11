В Волгоградской области ближайшей ночью ожидаются заморозки

В ночь на вторник будут заморозки до -3 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области установилась сухая погода, при этом на улице достаточно тепло. Однако в ночные часы температура воздуха идет на спад, доходит до заморозков. 12 октября в Волгограде и области будет переменная облачность, преимущественного без осадков, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. Ветер юго-восточный подует со скоростью 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

По области в ночь на вторник температура воздуха +3...+8º, местами при прояснении 0...-3º. Завтра днем +14...+19°. В Волгограде в ночные часы +4...+6°, днем воздух прогреется до +16...+18°.