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Общество11 октября 2021 17:46

Волгоградцам не будут отключать воду на время замены канализации на улице Дзержинского

Новые сети водоотведения проложат перед следующим этапом благоустройства
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С замены коммуникаций начинали и предыдущие этапы благоустройства улицы Дзержинского.

С замены коммуникаций начинали и предыдущие этапы благоустройства улицы Дзержинского.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Перед тем, как продолжить благоустройство улицы Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда, там полностью заменят канализацию. С этого же начинали и два предыдущих этапа. Вскоре новые сети водоотведения проложат на участке от проспекта Ленина до улицы Шурухина. Работы займут три месяца. Хотя пешеходную зону и перероют, отключат воду потребителям лишь в самом конце и всего на день, сообщили в «Концессиях водоснабжения».

- Для удобства жителей на время проведения работ действующие коммуникации продолжат работать в штатном режиме. Все ресурсы будут поставляться в полном объеме, - сообщили в компании. - Подача ресурса будет приостановлена на несколько часов только во время переключения на новые коммуникации.

На обновление канализации «Концессии» потратят около 33 миллионов рублей. Подрядчика уже выбрали. Строительно-монтажные работы разбили на несколько этапов. При этом все, что можно, будут делать методом горизонтально-направленного бурения. Так что количество разрытий на улице Дзержинского будет минимальным. В конце подрядчик должен будет восстановить асфальтовое покрытие и газон.