В Волгограде сменились прокурор и главный следователь Дзержинского района

Сегодня, 11 октября, стало известно, что прокурор и главный следователь Дзержинского района сложили полномочия. Руководитель одного из местных отделений СК Авал Таусович Мальсагов и гособвинитель Вячеслав Вячеславович Яковлев ушли на пенсию. В ведомствах уже назначили временно исполняющих обязанности госслужащих.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в ведомстве произошло стандартное кадровое изменение – прокурор Дзержинского района Вячеслав Вячеславович Яковлев по выслуге лет вышел на пенсию. Его обязанности сейчас исполняет Ольга Сергеевна Поливанова.

В региональном Следственном комитете сообщили, что руководитель СК по Дзержинскому району Волгограда Авал Таусович Мальсагов также уволился в связи с выходом на заслуженный отдых. И.о. главы этого отдела Следкома назначен Артем Андреевич Сурженко.