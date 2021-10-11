В Волгоградской области от коронавируса скончалась 21-летняя девушка

Коронавирус убивает совсем молодых волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На протяжении двух недель кряду в Волгоградской области ежедневно фиксируется не меньше 20-ти смертей от коронавируса. 11 октября в регионе жертвами пандемии стал 21 человек, среди них совсем молодая девушка, которой был 21 год. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в оперативном штабе. Также от вируса погибли еще 14 женщин от 60-ти до 85-ти лет и шестеро мужчин, которым было от 55-ти до 90 лет.

Пациенты, скончавшиеся за последние сутки от коронавируса, проживали в Волгограде, Волжском, Михайловке, Дубовском, Клетском, Котовском, Серафимовичском и Урюпинском районах. Всего за пандемию жертвами COVID-19 стали 3035 волгоградцев.