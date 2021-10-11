Мошенники в Волжском обманули инженера на 3 миллиона рублей

Полицейские просят волгоградцев быть бдительными и не сообщать персональные данные неизвестным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Телефонные мошенники продолжают обманывать жителей Волгоградской области, используя одну и ту же схему. 46-летнему инженеру из Волжского неизвестный позвонил по телефону и представился работником банка. Звонивший рассказал, что на мужчину незаконно оформили несколько кредитов. Волжанина убедили взять несколько ссуд в банке и перевести средства в якобы безопасную ячейку. Затем жителю Волжского позвонил другой человек, который представился полицейским и сообщил, что операция безопасна и законна. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, номер телефона звонившего был на самом деле закреплен за ведомством.

- Волжанин в период с 29 сентября по 7 октября перевел на счета незнакомцев 2 миллиона 920 тысяч рублей, - отметили в региональном Главке МВД.

Также лжеработникам банка поверил 27-летний работник завода, который перевел мошенникам 290 тысяч рублей. Персональные данные неизвестному продиктовал 55-летний волгоградец, лишившийся 110 тысяч рублей. Полицейские ищут преступников и напоминают, что гражданам не надо сообщать звонившим свои пароли от личных кабинетов. При поступлении сомнительных звонков нужно убедится в их достоверности. Мошенники могут использовать современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов и финансовых организаций.