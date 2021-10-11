В Волгоградской области за смерть девочки в фонтане в тюрьму идет глава поселения

Фонтан, в котором случилась трагедия. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Даниловский районный суд Волгоградской области огласил приговор в отношении главы Березовского сельского поселения. Его признали виновным по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Летом прошлого года в фонтане, установленном в станице, погибла 9-летняя девочка.

В 2018 году глава поселения заключил договоры с индивидуальным предпринимателем на строительство фонтана в сельском парке. При этом аукциона и разработки проектной документации не было. Ландшафтный дизайнер сделал работы быстро, но некачественно.

- Возведенный объект функционировал 2 года и все это время представлял реальную угрозу для населения: расположенная в чаше фонтана электропроводка не была оснащена механической защитой, установленный там же погружной насос вовсе не был предназначен для откачки и перекачки воды в подобных сооружениях, более того – отсутствовало устройство автоматического отключения питания, - отметили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

При этом фонтан ввели в эксплуатацию, он работал до 5 июля 2020 года, когда произошла трагедия. 9-летняя девочка со своей подругой гуляли в парке. Возле фонтана она уронила свою кепку в наполненную водой чашу. Как только она попыталась достать головной убор, школьница получила сильнейший удар током и скончалась на месте происшествия.

Оперативное сопровождение хода расследования осуществляется УФСБ России по Волгоградской области. Суд наказал главу станицы двумя годами лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запретили занимать управленческие должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет. Ожидает приговора второй фигурант уголовного дела – подрядчик строительства фонтана.