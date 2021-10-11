В Волгоградской области третий день ищут 16-летнюю студентку

В Камышине ведутся поиски 16-летней Валерии Родиной. Девушка ушла из дома в 18.00 в пятницу, 8 октября, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. С тех пор о студентке 1-го курса Профессионального училища №22 ничего неизвестно.

Известно, что Валерия раньше из дома не уходила, на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних не состоит. В день исчезновения девушка была в черной куртке с белым рукавом и спортивных брюках, пишут камышане в социальных сетях. Все, кто видел студентку или знает, где она находится, просят позвонить в полицию по телефону 102.