В Волгограде под суд пойдет банда, испортившая 70 лифтов

Без лифта оставили жителей 70 подъездов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Прокуратура Волгограда направила в суд уголовное дело на троих участников преступной группы, которая сдавала на медь тормозные катушки лифтов и оставила без подъемников жителей 70 домов в шести районах областного центра. Троим молодым людям в возрасте 18 и 20 лет грозит до 5 лет колонии за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору и с незаконным проникновением в помещение, сообщили в областной прокуратуре.

- Прокуратурой города Волгограда утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего ранее судимого местного жителя, а также его знакомых 20-ти и 18-ти лет. Они обвиняются в совершении 70-ти эпизодов преступления, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По данным следствия, в июле и августе 2021 года трое парней проникали в технические помещения многоэтажек и снимали с лифтов медные тормозные катушки. Добычу сдавали на металл. На «дело» ходили по утрам, когда большинство жильцов были на работе. При этом один из сообщников до этого работал в обслуживающей лифты компании. Поэтому воры знали, как запираются лифтовые, и где что находится.

- Общая сумма причиненного ущерба превысила 670 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре. - Хищения совершались из многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Советского, Ворошиловского, Кировского, Красноармейского, Краснооктябрьского и Центрального районов Волгограда.

Расследовали уголовное дело сотрудники управления МВД России по Волгограду. Свою вину все трое фигурантов полностью признали. Приговор им вынесет Советский районный суд г. Ранее судимый 18-летний волгоградец будет дожидаться суда под стражей, двое его сообщников - под домашним арестом.