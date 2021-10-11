ФСБ: в теплицах Волгоградской области портили землю китайскими химикатами

В теплицах нашли множество неизвестных и опасных удобрений. Фото: УФСБ по Волгоградской области

Огромное количество нарушений выявили сотрудники регионального УФСБ в ходе проверки в теплицах Городищенского района Волгоградской области. Чаще всего арендаторы портят почву неизвестными китайскими удобрениями. Возбуждено уголовное дело о порче земли, сообщили в ведомстве.

- Самые частые нарушения – это порча земли и невыполнение обязанностей по ее рекультивации и улучшению, нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов. В больших количествах были обнаружены удобрения, не имеющие сертификатов соответствия и безопасности, - сообщили «КП-Волгоград» в управлении ФСБ по Волгоградской области.

Те химикаты и удобрения, которые нашли в волгоградских теплицах, а также образцы почвы отдали на исследование в окружную лабораторию Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В итоге обнаружили, что в земле зашкаливает количество нефтепродуктов. Для сельского хозяйства она непригодна и небезопасна.

- Установлено превышение пороговых значений содержания нефтепродуктов. Материальный ущерб на земельных участках составил более 1,5 миллиона рублей, - рассказали в ведомстве.

То, что в волгоградских теплицах используются опасные нелегальные китайские удобрения, состав которых неизвестен, «КП-Волгоград» писала еще много лет назад. Волгоградские фермеры говорят: «Там, где выращивают овощи китайцы, земля сгорает за два года».