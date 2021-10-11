Под Волгоградом пьяный водитель устроил аварию с пострадавшими

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне вечером, 10 октября, в Городищенском районе по вине пьяного водителя произошла авария с пострадавшими. В 18.10 на трассе «Сызрань - Саратов – Волгоград» 63-летний мужчина управлял «Окой» в состоянии алкогольного опьянения. На 671-м километре магистрали он влетел в стоящий на обочине автомобиль «Daewoo Nexia». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В результате ДТП пострадала 17-летняя и 48-летняя пассажирки иномарки. Травмы получил и сам водитель «Оки». Всех троих скорая помощь увезла в больницу.