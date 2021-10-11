В Волгограде начали ремонтировать дороги у больниц и поликлиник

До конца сезона ремонта дорог обновят подъезды к девяти медучреждениям Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде начался ремонт дорог у медицинских учреждений. Обновленные подъездные пути появятся у девяти больниц и поликлиник. Список проездов, которым необходимо восстановление, был определен специалистами мэрии вместе с руководителями учреждений здравоохранения. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города. Дорожники отремонтируют проезжие части и тротуары.

В Ворошиловском районе подрядчик обновляет проезд у детской поликлиники №6 на улице Череповецкой. Здесь специалисты уже укладывают верхний слой асфальта. В Дзержинском районе идет ремонт дороги, ведущей к поликлинике №28. У поликлинического отделения детской больницы №1 в Кировском районе уже готова проезжая часть, ведущая от улицы Писемского. Также рабочие отремонтировали парковку.

До конца сезона ремонта дорог в Волгограде восстановят подъездные пути к детской поликлинике №1 и поликлинике №2 в Краснооктябрьском районе. Стартовали работы на участках дорог рядом с Городской клинической больницей №11 в Советском, поликлиниками №3 в Центральном, №4 в Ворошиловском и №1 в Тракторозаводском районе Волгограда.