Волгоградцы остались без отопления из-за решений ТСЖ и нерасторопных УК

Многие волгоградцы так и не получили тепла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все муниципальные котельные Волгограда работают в штатном режиме и подают тепло до ввода в жилые дома, сообщили вечером 10 октября на совещании общегородского штаба. Однако в квартирах многих волгоградцев батареи в воскресенье так и не нагрелись. Причиной стали решения ТСЖ и нерасторопные управляющие компании.

- Бесперебойное функционирование магистральных и квартальных сетей в каждом районе контролируют ООО «Концессии теплоснабжения», а также специалисты районных подразделений, - сообщили в мэрии.

Городские котельные начали запускать с 7 октября. Где-то уже вечером стало тепло, но многие кварталы Волгограда так и остались без отопления. Отдельный вопрос - запуск частных и ведомственных котельных. По данным администрации города некоторые ТСЖ решили не включать отопление, так как на следующей неделе в городе обещают до 20 градусов тепла.

- Ряд ТСЖ подтвердили поступление теплоносителя к дому, однако сообщили о смещении сроков отопительного сезона в их домах на более поздние, - отмечают в администрации города. - Такое решение принято большинством жителей данных МКД в целях экономии.

Если же у вас в доме нет ТСЖ, а батареи в квартире так и не нагреются к утру понедельника, звоните в свою УК. Именно от ее сотрудников теперь зависит наличие отопление. Слесари должны открыть задвижку, отладить внутридомовые системы и спустить воздух из батарей.

- Городские службы обеспечили стопроцентную подачу теплоносителя до ввода в жилой дом, причина заключается в не оперативной работе управляющей компании, - подчеркивают в мэрии.

Если же управляющие компании не будут работать оперативно и в понедельник, то уже 11 октября волгоградцы могут составлять акты о некачественном предоставлении коммунальной услуги по отоплению. Посодействовать и «ускорить» коммунальщиков обещают в администрациях районов. Также можно направить жалобу через ГИС ЖКХ в жилищную инспекцию.

Телефоны информационно-диспетчерских служб МБУ «ЖКХ районов Волгограда», куда можно пожаловаться на отсутствие отопления и холодные батареи:

Красноармейский район – телефон 67-70-67

Кировский район – телефон 45-29-83

Советский район - телефон 41-69-51

Ворошиловский, Дзержинский районы – телефон 33-63-92, 33-63-84

Центральный район – телефон 23-13-15

Краснооктябрьский район – телефон 73- 50- 82

Тракторозаводский район – телефон 70-10-26