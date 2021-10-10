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Происшествия10 октября 2021 17:54

Два человека пострадали в ДТП с такси под Волгоградом

В Среднеахтубинском районе Renault Logan столкнулся с Lada Vesta
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Медики оказали помощь двоим пострадавшим.

Медики оказали помощь двоим пострадавшим.

Фото: "КП" Архив

Такси попало в ДТП в воскресенье днем, 10 октября, на трассе Краснослободск - Средняя Ахтуба под Волгоградом. Авария случилась около полудня возле поселка Третий Решающий. Ехавший со стороны Волжского Renault Logan столкнулся с Lada Vesta, от сильного удара иномарка вылетела в кювет. Оба автомобиля получили значительные повреждения. По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека – мужчина и девушка, сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

- Lada Vesta при выезде с второстепенной дороги не уступила дорогу Renault Logan, - прокомментировали в пресс-службе полиции.