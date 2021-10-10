До 20 градусов тепла: какая погода будет в Волгограде в начале недели

Середина октября принесет настоящее тепло. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После того, как в Волгограде стартовал отопительный сезон, погода преподнесет вполне традиционный сюрприз. В городе будет по-настоящему тепло. В начале недели, 11 октября 2021 года, днем температура поднимется до +18 градусов. В среду воздух прогреется до +20 градусов, сообщили в Волгоградском ЦГМС. При этом по области ночью будут и минусовые температуры.

При этом по ночам с 11 по 13 октября в Волгограде будет прохладно, в понедельник до температура опустится до 4-6 градусов, к среде потеплеет до 6-8 градусов.

В Волгоградской области, согласно прогнозу погоды, в начале рабочей недели будет также тепло, но в отдельных районах региона будут встречаться «полюса холода», где по ночам подморозит до минус 4 градусов. При этом днем будет дуть порывистый ветер.