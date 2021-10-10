Отключат электричество 11 октября в домах 4 районов Волгограда

Электричества не будет от двух до девяти часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После небольшого перерыва на выходные в начале рабочей недели в Волгограде вновь ожидаются отключения электричества. Среди коммунальных страдальцев в понедельник, 11 октября 2021 года, окажутся жители более двадцати улиц Дзержинского, Советского, Кировского и Ворошиловского районов областного центра. Как сообщили в электросетевой компании, продлятся отключения электроэнергии от двух до девяти часов. Из-за ранней темноты в большинстве случаев волгоградцам пригодятся фонарики.

Меньше всего отключения света 11 октября затронут Ворошиловский район Волгограда. Там с 9 утра до 17.00 обесточат дома на четырех улицах: Ивановского, №1-13, 2-20, Пинской, №3а, 3, 5 -27, Рогачевской, №11-23, 6 и 8, и Чистяковской, №3, 13, 8 и 10. В Советском районе локальный блэкаут объявят также с 9 до 17 часов на четырех улицах. Света не будет по адресам: улица Геологическая, дома №3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 6/2, 15г, улица Мостового, дома №2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 8, 7, переулок Мостового, №9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23, улица Юная, дома №2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1 и 7/2.

В Дзержинском районе в понедельник обходиться без электроэнергии придется жителям восьми улиц: Артекская, 1-5, 5а, 7, 9, 9а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 21, 21/3, 2а, 4, 4/1, 6, 6/2, 8, 10, 16а, 18, 18а, 20, Демьянова, 1-5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 2-6, 10/1, 10-16, 16/3, 18/3, 20, 22, Зворыкина, 1-9, 4, 1б, 21/3, 21, 21/2, 29/4, 16, 22/1, 22/2, 22, Качинцев, 57б, 65б, 76, 78, 78/3, 80, 80д, 80/1, 80/3, 82, 71/4, Мартовская, 2-6, 3, 11/1, 11/3, 13, 12, 14, Мемельская, 12, 12а, 14/2, 14, 5, Смоленская, 15, 17-19, 19/1, 21-25, 18-20, 20/4, 24/1, 24/3-26, Тищенко, 28, 19/1, 19/2, 23/2, 25/1, 25/2, 25/3. Света не будет всего два часа – с 10.00 до 12.00.

И в Кировском в этот день уже в который раз останутся без возможности включить электроприборы жители частного сектора. С 9 до 17 часов обесточат дома на улицах Алычевая, 1-17, 2-12, Абрикосовая, 7-25, Рудная, 8-28 и Гранатовая, 1-23, 2-42. И с 9 до 18 часов света не будет на улице Абганеровской, 31-43, 32-48, в переулке Ольховском, 11, 10-26, переулке Гороховском, 3-17, 4-12, на улице Генерала Апанасенко, 29-45, 20-46, улице Пальмовой, 11-15 и в переулке Волжский, 4а-6, 1-7, 10.