В Волгограде ученый перевел мошенникам 400 тысяч рублей

Волгоградцы продолжают попадаться на уловки аферистов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этой неделе сразу несколько жителей Волгограда поверили телефонным мошенникам, которые от имени службы безопасности банка сообщали о попытках неизвестных лиц оформить на их имя займы. Так, менеджер из Волжского лишился 450 тысяч рублей, научный сотрудник из Краснооктябрского района Волгограда - почти 400 тысяч рублей. А воспитательница детского сада из Красноармейского перевела аферистам сразу 1,5 миллиона рублей, которые взяла в кредит.

- Звонивший потребовал у волгоградки срочно получить кредит в различных банках и перевести эти деньги частями на указанные незнакомцем реквизиты, тем самым обезопасив их, - рассказали в региональном главке МВД.

По этой же схеме 27-летний рабочий из Советского района лишился 300 тысяч рублей, 23-летний мастер из Суровикинского района области – более 200 тысяч. А вот 40-летняя бухгалтер с Красного сохранила свои сбережения и сообщила в полицию о мошенниках.